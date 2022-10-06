В Милославском районе простились с сержантом Алексеем Капкиным, погибшим на Украине

Он погиб 15 сентября при исполнении воинского долга.

В Милославском районе простились с сержантом Алексеем Капкиным, погибшим на Украине. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в группе «Милославский район».

Прощание состоялось накануне в среду, 5 октября.

Алексей был выпускником милославской школы. Он погиб 15 сентября при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на территории Украины.

«Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Алексей — настоящий сын своего Отечества, защитник страны. Вечная память герою», — сообщается в посте.