В Кремле отреагировали на заявление Зеленского нанести НАТО превентивный удар России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России.

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского нанести НАТО превентивный удар России. Комментарий в четверг, 6 октября, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передали РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России.

По словам Пескова, заявление Зеленского означает призыв к началу мировой войны. Он призвал США, Великобританию и членов Евросоюза обратить внимание на его слова и не оставлять без реакции мирового сообщества.

«Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых», — отметил пресс-секретарь президента.