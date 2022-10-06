В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук

С инициативой выступил зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

В России предложили дать отсрочку от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук. С инициативой в четверг, 6 октября, выступил зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, передали РИА Новости.

Отсрочку хотят дать тем, кто работают в НИИ, высших учебных заведениях, организациях и предприятиях, где есть отделы, связанные с научными исследованиями и разработками, и в учреждениях РАН.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ об отсрочке для студентов-вечерников и другой категории обучающихся.