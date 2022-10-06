В Госдуме обсудят проблему снабжения мобилизованных

Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне и безопасности и противодействию коррупции попросили генпрокурора разобраться с проблемами в снабжении тыла. Они выразили обеспокоенность, что мобилизованных не могут нормально снабдить обувью и одеждой.

В Госдуме обсудят проблему снабжения мобилизованных. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на члена думского комитета по обороне Андрея Гурулева.

Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне и безопасности и противодействию коррупции попросили генпрокурора разобраться с проблемами в снабжении тыла. Они выразили обеспокоенность, что мобилизованных не могут нормально снабдить обувью и одеждой.

В связи с этим в Госдуме 17 октября проведут закрытые слушания с участием двух замминистров обороны Алексеем Криворучко и Михаилом Мезенцевым.

«Проблемы в следующем — ежегодно в рамках бюджета России на МО выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей — материально-техническое обеспечение Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие — это все», — пояснил Гурулев.