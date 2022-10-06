В центре Урюпинска прохожий нашел тело новорожденного

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность матери, которая выбросила своего ребенка.

В центре Урюпинска прохожий нашел тело новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе следкома Волгоградской области.

Инцидент произошел утром в четверг, 6 октября. Местный житель пошел гулять с собакой и на улице Коммунистической около дома № 2 увидел подозрительный сверток. Мужчина развернул его — внутри находился труп новорожденного мальчика.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность матери, которая выбросила своего ребенка. Тело направили на судебно-медицинское исследование для выяснения причины и времени смерти.