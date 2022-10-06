В Башкортостане мужчину посадили спустя 16 лет за убийство тети и дедушки

Он 16 лет скрывался от следствия и вел бродяжнический образ жизни.

В Башкортостане мужчину посадили спустя 16 лет за убийство тети и дедушки. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

В 2006 году подозреваемому было 16 лет. Он проживал в Уфе со своей 52-летней тетей и 75-летним дедушкой. В мае того же года он несколько раз ударил родственницу гантелей по голове на почве постоянных конфликтов на бытовой почве. Чтобы избавиться от свидетелей, он убил и дедушку. После чего покинул республику и на протяжении 16 лет скрывался от следствия, ведя бродяжнический образ жизни.

В отношении него завели уголовное дело. Спустя 16 лет уже 32-летнего мужчину поймали и назначили ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.