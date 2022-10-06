У «Москвы-Сити» сгорели две легковушки
По словам очевидцев, это мог быть поджог − после взрыва легковушки они увидели неизвестного человека, который бежал с канистрой. Позже огонь перекинулся на второй автомобиль.
У «Москвы-Сити» сгорели две легковушки. Об этом в четверг, 6 октября,
Возгорание случилось у башни «Федерация». По словам очевидцев, это мог быть поджог — после взрыва легковушки они увидели неизвестного человека, который бежал с канистрой. Позже огонь перекинулся на второй автомобиль.
Пожарные ликвидировали возгорание. Поджигателя задержали полицейские.