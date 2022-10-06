Строительство офисного центра на улице Электрозаводской в Рязани вынесли на слушания

В районе дома № 54б на улице Электрозаводской намерены возвести шестиэтажный офисно-деловой центр на 154 работника. Рядом планируют оборудовать 34 парковочных места и озеленить территорию.

Строительство офисного центра на улице Электрозаводской в Рязани вынесли на слушания. Об этом сообщила мэрия.

В районе дома № 54б на улице Электрозаводской намерены возвести шестиэтажный офисно-деловой центр на 154 работника. Рядом планируют оборудовать 34 парковочных места и озеленить территорию.

Сейчас на участке рядом с ветстанцией располагается пустырь после некогда снесенного дома.

Проект планировки застроенной территории, подлежащей развитию, обсудят на слушаниях 20 октября в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:15.