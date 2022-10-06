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СПЧ проверит информацию о предложении мобилизованным подписывать бессрочные контракты
По словам члена Совета Кирилла Кабанова, появилась информация, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей в разных регионах якобы заставляют мобилизованных подписывать бессрочные контракты по прохождению службы в В. С. России.

Совет по правам человека при президенте России проверит информацию о предложении мобилизованным подписывать бессрочные контракты. Об этом в четверг, 6 октября, заявил член Совета Кирилл Кабанов в Telegram-канале.

По его словам, появилась информация, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей в разных регионах якобы заставляют мобилизованных подписывать бессрочные контракты по прохождению службы в В. С. России.

Кабанов заявил, что мобилизованные россияне не должны подписывать никакие документы, не изучив их содержания. В случае, если будут нарушены их права, они могут обратиться в органы военной прокуратуры.