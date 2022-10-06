Рязанский омбудсмен посетила мобилизованных в учебном центре в Сельцах

Епихина встретилась с руководством и мобилизованными, посмотрела медчасть, столовую и жилые помещения.

Рязанский омбудсмен посетила мобилизованных в учебном центре в Сельцах. Об этом Наталья Епихина сообщила на своей странице «ВКонтакте».

В среду, 5 октября, омбудсмен приехала в учебный центр, где встретилась с руководством РВВДКУ имени генерала армии Маргелова, побывала в медчасти, столовой и жилых помещениях.

Наталья Епихина рассказала, что тем мобилизованным, у кого не было медосмотра, его проводят в медчасти. На месте работают пять специалистов: терапевт, хирург, стоматолог, отоларинголог, офтальмолог. Для дополнительного обследования военнослужащих направляют в военный госпиталь.

Мобилизованные в учебном центре живут в кубриках на десять человек и в палаточном городке. В помещениях тепло, чисто и уютно. В кубриках есть телевизор, который можно посмотреть в свободное время.

В столовой есть раздаточная зона и столики на четырех человек, на кухне работают гражданские повара.

Епихина рассказала, что на встрече с военнослужащими обсудила вопросы на волнующие темы, в частности которые касались кредитов в коммерческих банках, пенсий и выплат.

Ранее первый зампред правительства Анна Рослякова навестила мобилизованных рязанцев в Нижегородской области.