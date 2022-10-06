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Рязанский минобр объяснил сбор данных о мобилизованных родителях школьников
Ранее появилась информация, что в рязанских школах начали собирать данные о мобилизованных родителях школьников. В школах сослались на указ министерства образования и молодежной политики.

Рязанский минобр объяснил сбор данных о мобилизованных родителях школьников. Разъяснение в четверг, 6 октября, появилось в группе ведомства.

Ранее появилась информация, что в рязанских школах начали собирать данные о мобилизованных родителях школьников. В школах сослались на указ министерства образования и молодежной политики.

«Действительно, министерство образования и молодежной политики Рязанской области собирает информацию о количестве таких семей, но их персональные данные при этом не требуются, их предоставлять не нужно. Собранная информация будет использоваться исключительно для проработки возможных мер поддержки», — сообщили в минобре.