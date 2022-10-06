Рязанские гинекологи помогли женщине с кровотечением от рубца после кесарева сечения

Женщине выполнили операцию, восстановили область рубца, заново наложили швы и вернули анатомическое положение матки.

Рязанские гинекологи помогли женщине с кровотечением от рубца после кесарева сечения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Жительнице Рязани выполнили кесарево сечение больше года назад. После окончания периода лактации у женщины открылось кровотечение. Спустя четыре месяца она обратилась в женскую консультацию. Там ей назначили гистероскопию. Перед процедурой женщина решила проконсультироваться у гинекологов БСМП.

Врачи провели обследование и поняли, что кровотечение открылось из-за несостоятельности рубца. Пациентке также сделали МРТ и УЗИ, которые показали нарушение анатомического положения матки. Женщине выполнили операцию, восстановили область рубца, заново наложили швы и вернули анатомическое положение матки.

«У пациентки восстановился менструальный цикл, никаких жалоб на здоровье спустя месяц после операции у нее нет. Все функции восстановлены, и в дальнейшем это вмешательство никак не повлияет на репродуктивный потенциал», — рассказала заведующая гинекологическим отделением БСМП Инна Владимировна.