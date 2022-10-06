Рязанцам рассказали, чем привлекательна загородная жизнь

Корреспондент РЗН. инфо поговорил с семьей, которая начала новую жизнь, уехав за город.

Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с каждым годом становится все больше. Дело не только в ухудшении экологической ситуации в городе. Со времен пандемии резко увеличилось число трудящихся на удаленке. Для них расстояние до места работы уже не так принципиально. Кроме того, цены на квартиры в новостройках, взлетевшие более чем на 50% за прошедшие полтора года, заставляют многих из нас смотреть в сторону более привлекательных предложений в ближайших пригородах.

Корреспондент РЗН. инфо поговорил с семьей, которая начала новую жизнь, уехав за город.

Подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».