Рязанца осудили за использование поддельного водительского удостоверения

В июле 2022 года 24-летний житель Рязани купил в интернете поддельные водительские права. Позже его остановили сотрудники ДПС и изъяли документ.

Рязанца осудили за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2022 года 24-летний житель Рязани купил в интернете поддельные водительские права. Позже его остановили сотрудники ДПС и изъяли документ. Экспертиза подтвердила, что «права» выпущены не специальным предприятием, а копировально-множительным способом.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Суд назначил мужчине полгода ограничения свободы.