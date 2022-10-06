«Ростелеком» закроет салоны связи и переведет клиентов на дистанционный формат

Такое решение приняли в компании в связи с тем, что в настоящее время доступно решение всех вопросов без физического посещения салонов связи. Последние салоны закроют уже в октябре.

«Ростелеком» закроет салоны связи и переведет клиентов на дистанционный формат. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили РИА Новости в компании.

Такое решение приняли в компании в связи с тем, что в настоящее время доступно решение всех вопросов без физического посещения салонов связи. Последние салоны закроют уже в октябре.

«Переход к новой модели клиентского сервиса длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, и в октябре 2022 года будут закрыты последние салоны», — говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2018 года в розничную сеть «Ростелекома» входило более 800 центров продаж и обслуживания в 79 регионах России.