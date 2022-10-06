Россиянам назвали уважительные причины, по которым они могут не явиться в военкомат при получении повестки. Разъяснение дали в четверг, 6 октября, на портале «Объясняем.РФ».
Так, россияне, которые получили повестку, но не явились в военкомат, могут избежать наказание, если потеряли трудоспособность, связанную с заболеванием или увечьем, если ухудшилось состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребенка и других близких родственников, или участвовали в их похоронах.
Также наказанию не подлежат граждане, которые попали в обстоятельство, не зависящее от них. Например, стихийное бедствие или другие причины.
Однако военкомат сочтет все эти причины уважительными, если они будут документально подтверждены.
«По окончании действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки) явиться в военкомат», — уточняется в сообщении.