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Рогов: в Запорожскую область началось максимальное стягивание сил ВСУ
Он заявил, что ВСУ стянули на линию соприкосновения больше оружия и людей, чем за все время СВО.

В Запорожскую область начали стягивать силы ВСУ. Об этом в четверг, 6 октября, предупредил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передало агентство ТАСС.

Он заявил, что ВСУ стянули на линию соприкосновения больше оружия и людей, чем за все время СВО.

«Количество вооружений и личного состава, которое брошено на запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за все время проведения СВО», — сказал он.