РИА Новости: Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России

Он заявил, что нужно опередить Россию, чтобы она не нанесла ядерный удар первой.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. Об этом в четверг, 6 октября, он заявил, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии, передали РИА Новости.

Он заявил, что нужно опередить Россию, чтобы она не нанесла ядерный удар первой.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия… Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал Зеленский.

Ранее западные СМИ опубликовали информацию, что Россия может применить ядерное оружие на территории Украины. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, таким образом США готовит реальную ядерную провкацию на территориях, подконтрольных киевскому режиму, с последующим обвинением В. С. России .

Напомним, применение ядерного оружия Россией написано в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания» и в российской военной доктрине. Согласно документам, применить оружие Россия может лишь в случае агрессии против страны или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.