Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва

Документ опубликовали на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно указу, отсрочка от мобилизации предоставляется впервые получающим образование по очной и очно-заочной формам обучения. Право на отсрочку также имеют студенты, аспиранты и ординаторы, которые обучаются в аккредитованном государством вузе среднего и высшего профессионального образования.

Кроме того, отсрочку также могут получить обучающиеся в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технических центров, а также духовных образовательных организациях.