На «Яндекс.Картах» пропали границы российских областей

Так, из сервиса пропали границы Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР.

На «Яндекс.Картах» пропали границы российских областей. Это в четверг, 6 октября, заметили РИА Новости.

Так, из сервиса пропали границы Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР.

Уточняется, что границы начали убирать еще в июне. Тогда сервис объяснил это те, что хочет сосредоточиться на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.

Вместе с тем в «Яндекс.Картах» до сих пор отображаются границы таких городов как Минск, Киев, Лондон, Париж, Тель-Авив и других.

Официальных комментариев от «Яндекса» пока не поступало.