Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры

О новой схеме предупредил юрист.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры. Об этом в четверг, 6 октября, предупредил юрист Иван Соловьев, передало агентство «Прайм».

Злоумышленники звонят гражданам на Viber и WhatsApp и представляются сотрудниками следственных органов. Они заявляют, что ведут дело по подделке документов под прикрытием одинаковой фамилии. Жертве становится интересно, что за однофамилец пытается украсть у него средства, представляясь при этом его родственником.

Тогда мошенники предлагают гражданам сверить личные данные по телефону и узнают всю необходимую информацию. Особо напуганным даже предлагают перевести деньги на «безопасный счет». Соловьев добавил, что жертва так или иначе теряет свои деньги, а потому важно запомнить — правоохранительные органы никогда не звонят гражданам ради сверки личных данных.