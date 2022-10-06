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Лукашенко запретил повышение цен в Белоруссии
Для мониторинга цен создадут специальную рабочую группу.

Лукашенко запретил повышение цен в Белоруссии. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь.

Президент Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен.

Глава государства отметил, что возможны исключения, но этим будет заниматься ограниченный круг лиц. Также для мониторинга цен создадут специальную рабочую группу.

«И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — предостерег Лукашенко.