Фигуранта уголовного дела за уклонение от мобилизации выпустили на свободу

Напомним, в России впервые с начала объявления частичной мобилизации завели уголовное дело за уклонение от службы.

Фигуранта уголовного дела за уклонение от мобилизации выпустили на свободу. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на жену задержанного.

По ее словам, ее муж пробыл в ИВС два дня, после чего его отпустили. После задержания его отправили на медкомиссию и подтвердили категорию «годен с ограничениями». Она отметила, что у мужчины язва желудка в стадии обострения.

Напомним, в России впервые с начала объявления частичной мобилизации завели уголовное дело за уклонение от службы.