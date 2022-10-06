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Девять улиц Рязани остались без холодной воды
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Девять улиц Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.

В четверг, 6 октября, холодную воду отключили по следующим адресам:

  • до 12:00 на улице Соколовской, дома №№ 5 корпус 1, 5 корпус 2, 7 корпус1;
  • до 14:00 в поселке Карцево, дома с 1 по 109 (частный сектор) и на улице 2-я Новоселковская, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1.

До 17:00 холодное водоснабжение отключили на следующих улицах:

  • улица Новоселов, дом № 46;
  • улица Нахимова, дома №№ 54, 56, 58, 60, 62, 64;
  • улица Светлая, дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 1 корпус 4, 1, 10, 12 корпус 1, 12 корпус 2, 12, 13, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 14, 15, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16, 17, 18, 19, 20, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3, 4 корпус 1, 4, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 5, 6 корпус 1, 6, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7, 8 корпус 1, 8, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 9, 11;
  • улица Спортивная, дома №№ 13 (онкологический диспансер), 4, 10, 10-в;
  • улица Баженова, дома №№ 3, 3-в;
  • Голенчинское шоссе, дома №№ 13 с корпусами, КНС № 4.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.