А что в кино? «Сердце Пармы», «Безумная дорога» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Одна из главных новинок этой недели — историческая драма «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева по роману Алексея Иванова. В основе сюжета книги и фильма лежат реальные исторические события второй половины XV века.

Австралийский боевик «Безумная дорога» показывает картину мира после зомби-апокалипсиса, в котором жизнь людей в пустоши, кишащей полчищами зомби, стала обыденной реальностью.

Французский фильм «Пассажиры ночи» режиссера Михаэля Эрса был представлен на 72 Берлинском кинофестивале. Главную роль в картине сыграла Шарлотта Генсбур.

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