Журналистке Александре Баязитовой продлили арест до 7 ноября

Уроженку Рязани, журналистку и блогера Александру Баязитову обвиняют в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.

Журналистке Александре Баязитовой продлили арест до 7 ноября. Об этом пишет РИА Новости .

Во вторник, 4 октября, Кузьминский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее журналистку отправили в СИЗО до 7 октября. Защита настаивала на домашнем аресте, так как Баязитова страдает хроническими заболеваниями.

Напомним, уроженку Рязани, журналистку и блогера Александру Баязитову обвиняют в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.