Жители Михайлова пожаловались на громкие хлопки

Об этом они сообщили в соцсетях.

Жители Михайлова пожаловались на громкие хлопки. Об этом в среду, 5 октября, они написали в группе «Подслушано в Михайлове».

По словам пользователей, хлопки были слышны по всему городу накануне. Многие жители предположили, что причиной этого мог стать военный самолет, который преодолевал звуковой барьер.

Уточняется, что хлопки также были слышны в Тульской области. Как пишет « Первый Тульский », на территории региона подобных аварий и нештатных ситуаций, которые могли бы образовать такой звук, не происходило.

«В Главное управление МЧС России по Тульской области информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала», — сообщили представители ведомства.

Ранее на подобные звуки жаловались жители Скопина.