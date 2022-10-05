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Жители Михайлова пожаловались на громкие хлопки
Об этом они сообщили в соцсетях.

Жители Михайлова пожаловались на громкие хлопки. Об этом в среду, 5 октября, они написали в группе «Подслушано в Михайлове».

По словам пользователей, хлопки были слышны по всему городу накануне. Многие жители предположили, что причиной этого мог стать военный самолет, который преодолевал звуковой барьер.

Уточняется, что хлопки также были слышны в Тульской области. Как пишет «Первый Тульский», на территории региона подобных аварий и нештатных ситуаций, которые могли бы образовать такой звук, не происходило.

«В Главное управление МЧС России по Тульской области информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала», — сообщили представители ведомства.

Ранее на подобные звуки жаловались жители Скопина.