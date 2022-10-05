Жители Михайлова пожаловались на громкие хлопки
Об этом они сообщили в соцсетях.
Жители Михайлова пожаловались на громкие хлопки. Об этом в среду, 5 октября, они написали в группе «Подслушано в Михайлове».
По словам пользователей, хлопки были слышны по всему городу накануне. Многие жители предположили, что причиной этого мог стать военный самолет, который преодолевал звуковой барьер.
Уточняется, что хлопки также были слышны в Тульской области. Как пишет «
«В Главное управление МЧС России по Тульской области информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала», — сообщили представители ведомства.
Ранее на подобные звуки жаловались жители Скопина.