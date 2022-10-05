В Захаровском районе ищут наследников квартиры Владимира Баранова

Мужчина умер 4 апреля 2017 года.

В деревне Безлычное Захаровского района ищут наследников квартиры. Соответствующее сообщение опубликовали в среду, 5 октября.

Квартирой № 27 в доме № 1 на улице Центральной владел Владимир Васильевич Баранов, который родился 26 декабря 1928 года. Мужчина умер 4 апреля 2017 года.

Если претенденты на квартиру площадью 41,6 кв м не найдутся, то имущество станет выморочным. Обращаться следует по телефону 8-49153-91-246 или электронной почте bezlihnoe@yandex.