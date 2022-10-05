В Спасском районе прошел митинг, посвященный проводам мобилизованных

В Спасском районе прошел митинг, посвященный проводам мобилизованных. Об этом сообщается в группе «Спасский район».

Митинг прошел в среду, 5 октября, на площади Ленина. С напутственными словами к мобилизованным обратился глава администрации по социальной политике Юрий Кротов. Он пожелал им крепкого здоровья, достойного выполнения своего гражданского долга по защите нашей Родины и благополучного возвращения домой.

Юнармейцы вручили мужчинам рисунки и письма от детей для поднятия боевого духа.

Под конец митинга призванных проводили под звуки оркестра в учебный центр.