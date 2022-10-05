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В Скопине 32-летний мужчина поджег чужой дом из зависти

В Скопине 32-летний мужчина поджег чужой дом из зависти. Подробности в среду, 5 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 26-летняя жительница Скопина и сообщила, что ночью во дворе ее дома загорелась хозпостройка вместе с имуществом. Свидетелей поджога не было — все произошло около пяти часов утра. Однако недалеко от пепелища сыщики обнаружили мобильный телефон.

Правоохранители разблокировали гаджет и установили, что к поджогу может быть причастен 32-летний местный житель. Он вел маргинальный образ жизни и не раз попадал в поле зрения оперативников.

Предполагаемого виновника разыскали. Он сознался в содеянном.

На допросе мужчина рассказал, что ночью возвращался домой и по пути увидел хозпостройку. Он позавидовал, что кто-то имеет такое имущество и решил его сжечь.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы, либо принудительные работы на тот же срок.