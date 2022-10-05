В Сараевском районе остановили пьяного водителя на «семерке»

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,374 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сараевском районе остановили пьяного водителя на «семерке». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Во вторник, 4 октября, сотрудники ГИБДД остановили в селе Ягодном остановили «ВАЗ-21074». Полицейские предположили, что 54-летний водитель был пьян.

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,374 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

Водителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения.