В Ряжском районе сотрудники ГИБДД предотвратили аварию с участием бензовоза

В Ряжске инспекторы ГИБДД предотвратили аварию с участием бензовоза. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Очевидцы обратились в полицию и сообщили, что на окружной дороге «Ряжск-Нагорное» остановился на обочине бензовоз и под тяжестью начал сползать вниз. Из-за этого возник риск опрокидывания транспортного средства и повреждения цистерны с последующим разливом топлива.

Прибывшие инспекторы для помощи привлекли грузовик, но его массы не хватило для этого. Тогда они вызвали из ближайшего населенного пункта трактор, который смог вытянуть бензовоз с обочины.

Никто не пострадал. Водитель бензовоза поблагодарил полицейских за оказанную помощь и продолжил движение.