В Рязанскую область для подготовки приехали мобилизованные тамбовчане

В Рязани мобилизованные восстановят свои навыки, приобретенные во время прохождения службы и пройдут боевое слаживание.

В Рязанскую область для подготовки приехали мобилизованные тамбовчане. Об этом сообщил тамбовский телеканал «Новый век».

Во вторник, 4 октября, из Тамбова в Рязанское высшее военное десантное командное училище отправили более ста человек, рассказал врио военного комиссара Тамбовской области Сергей Филатов. Это рядовые и сержанты запаса, основная специальность которых — стрелок.

В Рязани мобилизованные восстановят свои навыки, приобретенные во время прохождения службы и пройдут боевое слаживание.

Перед отправлением мобилизованных протоиерей Владимир Сергунин совершил молебен.