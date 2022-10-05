В Рязанскую область для подготовки приехали мобилизованные тамбовчане
В Рязани мобилизованные восстановят свои навыки, приобретенные во время прохождения службы и пройдут боевое слаживание.
В Рязанскую область для подготовки приехали мобилизованные тамбовчане. Об этом
Во вторник, 4 октября, из Тамбова в Рязанское высшее военное десантное командное училище отправили более ста человек, рассказал врио военного комиссара Тамбовской области Сергей Филатов. Это рядовые и сержанты запаса, основная специальность которых — стрелок.
В Рязани мобилизованные восстановят свои навыки, приобретенные во время прохождения службы и пройдут боевое слаживание.
Перед отправлением мобилизованных протоиерей Владимир Сергунин совершил молебен.