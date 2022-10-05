В Рязани стартовал двенадцатый сезон НХЛ

Во вторник, 4 октября, во дворце спорта «Олимпийский» состоялись первые матчи и торжественная церемония открытия регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области — Ночной хоккейной лиги сезона 2022-2023 годов.

Во вторник, 4 октября, во дворце спорта «Олимпийский» состоялись первые матчи и торжественная церемония открытия регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области — Ночной хоккейной лиги сезона 2022-2023 годов.

Старт фестивалю дали почетные гости: губернатор Рязанской области Павел Малков, двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги страны Алексей Касатонов, тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов, Президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов.

«Сегодня у нас большое спортивное событие. НХЛ, созданной по инициативе Владимира Путина, уже более десяти лет. Рязанская область с удовольствием участвует в этом движении. В этом сезоне впервые в региональной НХЛ представлены все четыре дивизиона, а всего в регионе хоккеем занимается около 9000 человек», — отметил Павел Малков и пожелал участникам турнира удачи.

На пресс-конференции Алексей Касатонов отметил, что «Рязанская область является лидером Ночной хоккейной лиги по количеству команд и игроков, а также по организации и проведению фестиваля из года в год. Это говорит о том, что в Рязани — настоящая лига, а другие регионы должны равняться».

Алексей Жамнов в свою очередь подчеркнул, что считает нужным проводить чаще открытые мастер-классы от профессионалов для любителей в регионах.

«Когда возникает такая возможность, то легенды хоккея должны воспользоваться ей и показать, как надо правильно, пообщаться с разными людьми. Алексей Касатонов часто меня приглашал провести мастер-классы, но из-за занятости не смог. Сейчас же появилось свободное время, и я с удовольствием воспользуюсь предложением», — добавил Жамнов.

По словам регионального представителя НХЛ в Рязанской области Олега Смирнова, в новом сезоне сыграют четыре дивизиона: «Лига Надежды», «Любитель 40+", «Лига Мечты» и «Любитель 50+". По одной команде из каждого дивизиона отправятся в Сочи представлять регион. Всего на лед двенадцатого Всероссийского фестиваля выйдет 46 команд, а это более 1000 рязанских хоккеистов-любителей.

Первый календарный матч сезона в дивизионе «Любитель 40+" завершился со счетом — 7:4 между «Т-34» и ЛХК «Спасск 40+". После этого финалисты прошлого сезона — «Рельеф-Центр» и «Шкода-Рязань» — разыграли «Кубок Открытия». Сильнее оказались хоккеисты «Шкода-Рязань». Также на мероприятии выступили воспитанники Рязанского балета на льду, а среди зрителей разыграли подарки от партнеров фестиваля.

В завершении праздника почетные гости провели автограф-сессию.

Напомним, что проект «Ночная Хоккейная Лига» был основан в 2011 году по инициативе и при участии президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, а также известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. Цель: развитие и популяризация массового любительского хоккея в России. В настоящий момент является проектом № 1 в развитии массового спорта в стране.

Вот уже в течении 11 лет Лига динамично развивается в России и за рубежом. Рязанская область на протяжении десяти сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения. Благодаря поддержке партнеров и ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань» регион носит звание «Рязань — Столица любительского хоккея».