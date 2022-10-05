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В Рязани покажут балет «Лебединое озеро»
«Лебединое озеро» — это символ русского классического балета во всем мире. В основе сюжета лежит старинная легенда о принцессе, которую заклятие злого колдуна превратило в лебедя.

«Лебединое озеро» — это символ русского классического балета во всем мире. В основе сюжета лежит старинная легенда о принцессе, которую заклятие злого колдуна превратило в лебедя.

«Лебединое озеро» Наталии Касаткиной и Владимира Василева — это первая совместная российско-английская постановка в истории русского балета. В основе постановки — классическая версия «Лебединого озера» Большого театра. Балетмейстеры сохранили многие фрагменты старой редакции.

«Изначально планировалось провести лишь одно представление, но балет „Лебединое озеро“ настолько популярен, что буквально вчера было решено дать еще одно выступление днем, чтобы все желающие смогли попасть на балет», — рассказали организаторы.

Представления пройдут 22 октября в 15:00 и 19:00 в филармонии.

Возрастное ограничение 6+