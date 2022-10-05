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В Рязани открыли мемориальную доску памяти академика Анатолия Лиферова
Мемориальную доску открыли на стене главного корпуса РГУ имени Есенина.

В Рязани появилась мемориальная доска памяти академика Анатолия Лиферова. На торжественном открытии в среду, 5 октября, побывал корреспондент РЗН.инфо.

Мемориальную доску открыли на стене главного корпуса РГУ имени Есенина. На мероприятии присутствовали ветераны университета, руководство вуза, представители рязгордумы, рязанского института развития образования, родственники Лиферова, выпускники и студенты.

На открытии мемориальной доски выступил советник ректора по внешним связям РГУ имени Есенина Сергей Бунин.

«Сегодня знаменательное событие — открытие мемориальной доски в честь замечательного человека, ректора и президента рязанского государственного университета имени Есенина, академика Российской академии образования, почетного гражданина города Рязани Анатолия Лиферова. В должности ректора он руководил университетом 21 год. Под его научным руководством защищено 26 кандидатских и 11 докторских диссертаций. Академик Лиферов не только воспитал, но и помог поверить в себя сотням студентов, преподавателей, молодых специалистов», — рассказал он.

Исполняющий обязанности ректора РГУ имени Есенина Олег Сулица отметил, что Лиферов был педагогом с большой буквы.

«Его стараниями вуз сохранил и приумножил научные знания. Мы все помним влияние, которое он оказал на нас. Беседуя с ним я чувствовал особую энергию, особый вкус жизни. Искренние слова благодарности за нравственность и ориентир, который он нам дал. И самый главный мемориал он воздвиг себе сам своим трудом и целеустремленностью», — подчеркнул Сулица.

Мемориальную доску открыли внук академика Дмитрий Лиферов совместно с Олегом Сулицей.

Память Анатолия Лиферова почтили минутой молчания. Затем каждый из присутствующих возложил к мемориалу цветы.

Напомним, Анатолий Лиферов ушел из жизни 21 ноября 2021 года. Ему был 81 год.