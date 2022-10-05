В Росгвардии рассказали обстоятельства ДТП со служебной машиной в центре Рязани

В аварии никто не пострадал. Проводится проверка.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали РЗН. инфо подробности ДТП со служебной машиной.

Напомним, авария произошла в среду, 5 октября, на пересечении улиц Горького и Есенина.

В пресс-службе пояснили, что служебный автомобиль ехал по сигналу «тревога» с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и столкнулся с Hyundai Solaris.

В аварии никто не пострадал. Проводится проверка.