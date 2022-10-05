В Новосибирске семилетняя девочка сломала позвоночник в развлекательном центре. Об этом
Инцидент произошел 18 сентября, но известно о нем стало лишь 3 октября. В спортивно-развлекательном центре на улице Бориса Богаткова ребенок получил компрессионный перелом позвонков.
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После проведения МРТ врачи поставили диагноз «компрессионный перелом позвоночника». Информацию передали в полицию. Пять дней ребенок лежал в больнице, ей прописали носить корсет и запретили сидеть еще три месяца.
Мать пострадавшей уточнила, что не обращалась в развлекательный центр с претензией.
Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.