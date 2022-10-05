В Новосибирске семилетняя девочка сломала позвоночник в развлекательном центре

Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.

В Новосибирске семилетняя девочка сломала позвоночник в развлекательном центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 18 сентября, но известно о нем стало лишь 3 октября. В спортивно-развлекательном центре на улице Бориса Богаткова ребенок получил компрессионный перелом позвонков.

« КП-Новосибирск » пишет, что мать девочки оставила в интернете отзыв о посещении центра. Женщина написала, что дочь упала и сильно ударилась. Она жаловалась на боль около недели, после чего родители повезли ее в больницу.

После проведения МРТ врачи поставили диагноз «компрессионный перелом позвоночника». Информацию передали в полицию. Пять дней ребенок лежал в больнице, ей прописали носить корсет и запретили сидеть еще три месяца.

Мать пострадавшей уточнила, что не обращалась в развлекательный центр с претензией.

Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.