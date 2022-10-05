В Анапе семеро россиян пытались уплыть в Турцию на катере под видом женщин

Семеро россиян пытались уплыть в Турцию на катере под видом женщин. Об этом в среду, 5 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

Известно, что семеро россиян договорились с капитаном судна, чтобы тот довез их до Турции. От каждого он получил от 60 до 100 тысяч рублей. Они на катере отправились в Турцию из Анапы.

Судно остановили пограничники. При проверке документов выяснилось, что молодые люди вместо собственных фамилии, имени и отчества внесли в судовые билеты данные женщин и детей, из-за чего катер развернули обратно.

Также известно, что на капитана судна завели административное дело.