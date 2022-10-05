Рязанское УМВД отпраздновало 104-ю годовщину со дня образования службы уголовного розыска

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рязанское УМВД отпраздновало 104-ю годовщину со дня образования службы уголовного розыска. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

На торжественном мероприятии врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Григорьев поздравил оперативников и ветеранов с профессиональным праздником. Он пожелал собравшимся профессиональной хватки, смекалки и смелости.

Речь также произнесли заместитель начальника полиции УМВД полковник полиции Денис Грибанов, начальник управления уголовного розыска УМВД полковник Алексей Бирюков и врио председателя Совета ветеранов органов внутренних дел по региону Василий Темный.

В завершении мероприятия отличившихся сотрудников наградили благодарностями за достигнутые высокие показатели в оперативно-служебной деятельности.