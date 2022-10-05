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Рязанские полицейские нашли пропавшего без вести жителя Нижегородской области
Некоторое время назад 19-летний житель Нижегородской области ушел из дома без объяснения причин и не выходил на связь с родственниками. В связи с этим последние обратились за помощью в полицию.

Рязанские полицейские нашли пропавшего без вести жителя Нижегородской области. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что некоторое время назад 19-летний житель Нижегородской области ушел из дома без объяснения причин и не выходил на связь с родственниками. В связи с этим последние обратились за помощью в полицию.

Мужчину остановили в Рязани на улице Полевой для проверки документов во время патрулирования города. Полицейские проверили служебный планшет и информационную базу, в которой прохожий числился как без вести пропавший.

Мужчину доставили в отдел и провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения впредь. О его местонахождении сообщили инициаторам розыска и родственникам.