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Рязанская прокуратура 6 и 7 октября ответит на вопросы горожан в сфере ЖКХ
Рязанцы смогут задать свои вопросы по качеству предоставляемых коммунальных услуг, о деятельности управляющих компаний, задолженности за поставленные энергоресурсы, а также обращению с твердыми коммунальными отходами.

Рязанская прокуратура 6 и 7 октября ответит на вопросы горожан в сфере ЖКХ. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба органа.

Рязанцы смогут задать свои вопросы по качеству предоставляемых коммунальных услуг, о деятельности управляющих компаний, задолженности за поставленные энергоресурсы, а также обращению с твердыми коммунальными отходами.

Звонить в рабочее время по телефону (4912) 25-20-85.