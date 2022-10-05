Рязанская прокуратура 6 и 7 октября ответит на вопросы горожан в сфере ЖКХ

Рязанцы смогут задать свои вопросы по качеству предоставляемых коммунальных услуг, о деятельности управляющих компаний, задолженности за поставленные энергоресурсы, а также обращению с твердыми коммунальными отходами.

Рязанская прокуратура 6 и 7 октября ответит на вопросы горожан в сфере ЖКХ. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба органа.

Рязанцы смогут задать свои вопросы по качеству предоставляемых коммунальных услуг, о деятельности управляющих компаний, задолженности за поставленные энергоресурсы, а также обращению с твердыми коммунальными отходами.

Звонить в рабочее время по телефону (4912) 25-20-85.