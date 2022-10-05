Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области

Стремоусов рассказал, что подразделения проводят перегруппировку для ответного удара.

Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы обладминистрации Кирилла Стремоусова.

Стремоусов рассказал, что подразделения проводят перегруппировку для ответного удара. Сообщается, что несколько дней назад ВСУ предприняли попытку контрнаступления в северной части Херсонской области и заняли несколько населенных пунктов в серой зоне.

По данным властей региона, их продвижение остановлено, а личный состав украинской армии несет значительные потери.

Также замглавы администрации уточнил, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.

«На утро все на местах. Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно», — подчеркнул Стремоусов.

Напомним, в среду, 5 октября, Владимир Путин подписал указ о вхождении четырех новых регионов, в числе которых Херсонская область, в состав России.