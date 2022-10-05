Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области. Об этом пишет
Стремоусов рассказал, что подразделения проводят перегруппировку для ответного удара. Сообщается, что несколько дней назад ВСУ предприняли попытку контрнаступления в северной части Херсонской области и заняли несколько населенных пунктов в серой зоне.
По данным властей региона, их продвижение остановлено, а личный состав украинской армии несет значительные потери.
Также замглавы администрации уточнил, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.
«На утро все на местах. Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно», — подчеркнул Стремоусов.
Напомним, в среду, 5 октября, Владимир Путин подписал указ о вхождении четырех новых регионов, в числе которых Херсонская область, в состав России.