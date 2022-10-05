Путин подписал законы о вхождении новых четырех регионов в состав России
Договоры с главами территорий Путин подписал 30 сентября.
Путин подписал законы о вхождении новых четырех регионов в состав России. Об этом пишет
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы о вхождении регионов в состав России проходили с 23 по 27 сентября. По итогам более 96% жителей каждого региона проголосовали «за».
Договоры с главами территорий Путин подписал 30 сентября.