Путин подписал законы о вхождении новых четырех регионов в состав России

Договоры с главами территорий Путин подписал 30 сентября.

Путин подписал законы о вхождении новых четырех регионов в состав России. Об этом пишет РИА Новости .

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Референдумы о вхождении регионов в состав России проходили с 23 по 27 сентября. По итогам более 96% жителей каждого региона проголосовали «за».

Договоры с главами территорий Путин подписал 30 сентября.