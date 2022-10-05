Путин заявил, что его удивили результаты референдумов

Президент России Владимир Путин поделился ощущениями от результатов референдума по вхождению в состав России новых регионов.

Путин заявил, что его удивили результаты референдумов. Кадры интервью опубликовал Telegram-канал SHOT в среду, 5 октября.

Президент России Владимир Путин поделился ощущениями от результатов референдума по вхождению в состав России новых регионов. Он сказал, что результаты его не только порадовали, но и удивили. Президент отметил, что процедура проведения референдума была прозрачной.

«И наблюдатели убедились: не было никакого желания что-то подчищать, добавлять. Я для себя решил: как люди выскажутся, так и сделаем. И результат более чем убедительный и абсолютно прозрачный, не подлежащий никакому сомнению. Как все есть, так и есть», — сказал Путин.

Напомним, в среду, 5 октября, Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.