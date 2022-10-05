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Пострадавший в дорожном конфликте в Песочне получил химический ожог глаз и перелом таза
Конфликт произошел во вторник, 4 октября, в 15:40 на улице Верхней около дома № 50.

Пострадавший в дорожном конфликте в Песочне получил химический ожог глаз и перелом таза. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Конфликт произошел во вторник, 4 октября, в 15:40 на улице Верхней около дома № 50.

30-летний рязанец на Lada наехал на 27-летнего жителя Рязани и его припаркованный Volkswagen Polo.

Очевидцы засняли момент наезда.

Позже жена пострадавшего рассказала, что перед тем, как наехать на ее мужа, водитель Lada Kalina брызнул ему в лицо перцовым баллончиком.