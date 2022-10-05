Под Рязанью полицейские задержали двух мужчин с урожаем конопли

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств без цели сбыта в крупном размере»). Рязанцам грозит до 10 лет тюрьмы.

Под Рязанью полицейские задержали двух мужчин с урожаем конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

40-летний житель Солотчи и его 37-летний знакомый из Рязани около Заборья устроили делянку для выращивания конопли. Когда они приехали на машине за урожаем, их задержали сотрудники полиции.

У рязанцев изъяли 477 граммов готовой марихуаны и 6,3 килограммов конопли, заготовленной для дальнейшей переработки. ТАкже в доме 40-летнего мужчины нашли 32 грамма марихуаны и 41 грамм конопли.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств без цели сбыта в крупном размере»). Рязанцам грозит до 10 лет тюрьмы.