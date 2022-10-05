Под Рязанью полицейские задержали двух мужчин с урожаем конопли
Против злоумышленников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств без цели сбыта в крупном размере»). Рязанцам грозит до 10 лет тюрьмы.
Под Рязанью полицейские задержали двух мужчин с урожаем конопли. Об этом
40-летний житель Солотчи и его 37-летний знакомый из Рязани около Заборья устроили делянку для выращивания конопли. Когда они приехали на машине за урожаем, их задержали сотрудники полиции.
У рязанцев изъяли 477 граммов готовой марихуаны и 6,3 килограммов конопли, заготовленной для дальнейшей переработки. ТАкже в доме 40-летнего мужчины нашли 32 грамма марихуаны и 41 грамм конопли.
Против злоумышленников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств без цели сбыта в крупном размере»). Рязанцам грозит до 10 лет тюрьмы.