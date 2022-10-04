Жена пострадавшего в дорожном конфликте в Песочне рассказала причину произошедшего

Также рязанка поделилась видео, где запечатлен момент начала конфликта.

Жена пострадавшего в дорожном конфликте в Песочне рассказала причину произошедшего. Об этом рязанка рассказала в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Женщина сообщила, что перед тем, как наехать на ее мужа, водитель Lada Kalina брызнул ему в лицо перцовым баллончиком.

Также рязанка поделилась видео, где запечатлен момент начала конфликта.

Напомним, авария произошла во вторник, 4 октября, на улице Верхней.