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Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Согласно документу, украинская сторона не будет проводить переговоры с российским президентом. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Это решение принял Совет национальной безопасности и обороны. Согласно документу, украинская сторона не будет проводить переговоры с российским президентом. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Также Зеленский рекомендовал Верховной Раде в ускоренном режиме принять законопроекты «о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации».