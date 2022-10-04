Видео: в центре Москвы произошла массовая драка

Участников задержала полиция, пострадал один человек.

Видео: в центре Москвы произошла массовая драка. Об этом пишет Telegram-канал Mash .

Драка произошла на улице Маросейка. Пострадавший мужчина рассказал, что к нему подошли шесть незнакомцев и попросили деньги. Получив отказ они стали избивать его бутылкой, потом повалили на землю и стали быть ногами и руками.

Изначально очевидцы сообщили о выстрелах, но позже эта информация не подтвердилась. Участников драки задержали полиция.